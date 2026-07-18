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Wagub Rano: Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi Tanpa Rasa Takut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |20:10 WIB
Wagub Rano: Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi Tanpa Rasa Takut
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan, Jakarta harus menjadi kota yang menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, dan berdiskusi tanpa rasa takut. Menurutnya, ruang-ruang publik harus tetap terbuka sebagai wadah bertukar gagasan secara ilmiah dan kritis.

Pernyataan tersebut disampaikan Rano saat menghadiri kuliah umum di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026).

"Jakarta harus tetap menjadi kota tempat masyarakat bebas berkumpul, berpendapat, dan berdiskusi tanpa rasa takut," ujar Rano.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung berkomitmen menjaga ruang demokrasi tersebut. Menurutnya, Taman Ismail Marzuki, kampus, dan ruang publik lainnya harus terus menjadi tempat berlangsungnya forum-forum diskusi ilmiah yang terbuka dan kritis.

"Taman Ismail Marzuki, kampus-kampus, serta ruang publik lainnya harus selalu terbuka bagi forum-forum diskusi ilmiah dan kritis," katanya.

 

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