Pemprov Luncurkan Mobil Klinik Hewan Keliling, DPRD DKI: Wujudkan Kota Ramah Hewan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Mobil Klinik Hewan Keliling, sebagai bagian dari komitmen Gubernur Pramono Anung untuk memperluas akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat. Sebanyak lima unit Mobil Klinik Hewan Keliling akan beroperasi di lima kota administrasi guna melayani kebutuhan kesehatan hewan peliharaan warga Jakarta.

Peluncuran Mobil Klinik Hewan Keliling ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Hardiyanto Kenneth. Menurut Kenneth, hadirnya Mobil Klinik Hewan Keliling ini menandakan Jakarta sebagai kota ramah hewan perlahan terwujud.

“Jakarta targetnya adalah menjadi kota ramah hewan. Dengan adanya klinik hewan yang mobile seperti ini menandakan target tersebut perlahan tercapai," ujar Kenneth dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, Gubernur Pramono sudah merealisasikan salah satu janji kampanyenya dengan memperluas akses pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat Jakarta. Langkah tersebut akan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam meningkatkan layanan publik, termasuk di bidang kesehatan hewan.

Kenneth menerangkan, hadirnya layanan kesehatan hewan yang lebih mudah diakses, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan medis bagi hewan secara lebih cepat dan berkualitas. Selain meningkatkan kesejahteraan hewan, program ini juga mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat melalui pengendalian penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia.

"Jadi layanan Mobil Klinik Hewan Keliling ini kan baru ada lima unit yang ditempatkan di setiap kotamadya, harapan Pak Gubernur Pramono itu ada yang permanen juga, mudah-mudahan bisa terealisasi nanti. Dengan begitu, masyarakat Jakarta di setiap kotamadya dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan hewan yang lebih mudah, cepat, dan berkelanjutan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo meninjau pelayanan Mobil Klinik Hewan Keliling Jakarta di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mustika, Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Pramono menjelaskan, setiap Mobil Klinik Hewan Keliling ini dilengkapi dokter hewan dan peralatan medis untuk memberikan berbagai layanan kesehatan bagi hewan. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan kucing, anjing, kambing, serta sapi, tindakan operasi kecil dan sterilisasi, hingga pemeriksaan ultrasonografi (USG).