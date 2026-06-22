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Tangis Rano Karno Pecah saat Pidato Rapat Paripurna HUT ke-499 Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |15:46 WIB
Tangis Rano Karno Pecah saat Pidato Rapat Paripurna HUT ke-499 Jakarta
Tangis Rano Karno Pecah saat Pidato Rapat Paripurna/Okezone
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JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tak kuat menahan haru ketika berpidato di Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-499 Jakarta pada Senin (22/6/2026). Rano menyinggung Jakarta yang akan berusia 500 tahun.

Menurutnya, Jakarta mampu mencapai usai di 500 tahun berkat perjuangan panjang yang dibangun oleh warganya. Usai lima abad Jakarta menandakan jejak jutaan langkah, keringat, dan harapan warga yang telah merawat Ibu Kota.

"Sebuah usia yang tidak sekadar dihitung dari pergantian tahun melainkan dari jejak jutaan langkah keringat doa, perjuangan dan harapan warga yang telah merawat kota ini dari generasi ke generasi," kata Rano sambil menangis, Senin (22/6/2026).

Dikatakan Rano Karno,  momentum lima abad Jakarta harus menjadi titik penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyiapkan masa depan kota dengan sungguh-sungguh. Serta memberikan dampak yang positif bagi warganya dan berkelanjutan.

"Tetapi juga masa depan yang lebih manusiawi, masa depan yang menghadirkan rasa aman, kesempatan keadilan dan harapan  bagi seluruh warganya," ucap dia.

 

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