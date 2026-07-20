Cerita Pramono Diledek Istri Usai Spanyol Juara Piala Dunia 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku diledek istrinya, Endang Nugrahani, usai menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Sejak awal, Pramono diketahui mendukung Argentina, sementara istrinya merupakan pendukung Spanyol.

Pengakuan itu disampaikan Pramono di sela-sela sambutannya pada kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Balai Kota Jakarta, Senin (20/7/2026).

"Karena tadi malam Pak Gubernur juga nonton bola, udah gitu jagonya kalah lagi. Pak Gubernur jagonya Argentina, Bu Gubernur jagonya Spanyol. Udah kalah diledek-ledek lagi. Jadi ngantuk," kata Pramono.

Pada pertandingan final tersebut, ia menyebut tim lawan sejak awal telah bermain secara agresif. Sehingga ia merasa tim jagoannya dengan mudah ditaklukkan Spanyol.

"Pertandingannya kemarin seru banget, walaupun Spanyol dominan dan saya nonton secara keseluruhan," kata Pramono.

Menurutnya, tim Spanyol layak keluar sebagai juara karena unggul dari sisi materi pemain maupun strategi permainan. "Karena memang hampir sebelum perpanjangan (waktu) pun apa ya, dikurung total dan memang Spanyol luar biasa, pemainnya muda-muda," sambungnya.

Sekadar diketahui, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia setelah menaklukkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang digelar di Stadion MetLife, New Jersey. Gol tunggal Ferran Torres di babak tambahan memastikan La Furia Roja mengangkat trofi dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah.

(Arief Setyadi )

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