Pramono Sebut Konser BTS di Jakarta Bertambah Jadi 3 Hari

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono menyampaikan bahwa konser grup K-Pop BTS di Jakarta akan bertambah menjadi tiga hari. Sebelumnya, konser tersebut direncanakan hanya berlangsung selama dua hari.

Menurutnya, penambahan hari ini menjadi tanda bahwa Jakarta dipercaya sebagai lokasi penyelenggaraan event berskala internasional. Ia menyebut konser grup K-Pop asal Korea Selatan itu akan digelar pada 26, 27, dan 29 Desember 2026.

"Saya yang senang adalah sekarang orang mempunyai trust, kepercayaan kepada Jakarta. Sebagai contoh, besok walaupun nanti Desember ada K-pop, bintangnya K-pop dunia, BTS yang dulu hanya dua hari, tanggal 26-27 Desember, karena Jakarta dipercaya tambah satu hari menjadi 29. Jadi 26, 27, 29," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).

Ia menambahkan, penambahan jadwal konser tersebut juga mencerminkan kepercayaan penyelenggara bahwa Jakarta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung.