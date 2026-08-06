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Pramono Bakal Siapkan Lift Penyeberangan Buntut Viral Petugas TJ Bantu Disabilitas

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |14:14 WIB
Pramono Bakal Siapkan Lift Penyeberangan Buntut Viral Petugas TJ Bantu Disabilitas
Viral petugas Transjakarta bantu penumpang disabilitas (Foto: Ist)
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JAKARTA - Viral di media sosial petugas Pramusapa Transjakarta (TJ) membantu penyandang disabilitas menyeberang jalan menuju Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengetahui peristiwa itu turut mengapresiasi tindakan petugas.

"Untuk pramusapa yang menolong apa disabilitas ketika mereka melakukan penyeberangan karena mau naik terus, saya sudah melihat itu dan saya memberikan apresiasi terhadap hal yang seperti itu, dan itulah sebenarnya cerminan apa ya Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

Dalam video yang beredar, Pramusapa Transjakarta terlihat membantu penyandang disabilitas dengan mendorong kursi roda saat menyeberangi zebra cross. Setelah itu, petugas tersebut juga menemani penyandang disabilitas hingga Stasiun MRT.

Setelah hal ini, Pramono mengaku tengah memikirkan konsep penyeberangan yang lebih ramah disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas akan memiliki akses terpisah dari zebra cross untuk menyeberang.

"Karena untuk disabilitas nantinya termasuk di daerah (Bundaran HI) yang kemarin apa penyeberangan itu terjadi itu tidak lagi menggunakan pelican cross," kata Pramono.

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