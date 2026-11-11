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Kapolri Mutasi 8 Pati dan Pamen Densus 88 Usai Listyo Cs Dijadikan Tersangka, Ini Daftarnya!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |00:01 WIB
Kapolri Mutasi 8 Pati dan Pamen Densus 88 Usai Listyo Cs Dijadikan Tersangka, Ini Daftarnya!
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto/Okezone
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 25 Perwira Tinggi (Pati), dan Perwira Menengah (Pamen) di sejumlah jabatan strategis. Salah satunya di Densus 88 Antiteror. Sebelumnya, Polri menetapkan empat jenderal tersangka penyadapan Presiden.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta prinsip meritokrasi.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas.

“Agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,”pungkasnya.

Berikut ini perwira Densus 88 Antiteror yang mendapat penugasan baru:

 1. Kombes Fachrul Susiarto, Kasubdit Monitoring Ditintel Densus 88 AT Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Dosen Kepolisian Madya TK II Akpol Lemdiklat Polri.

2. Kombes Ervindo Maulana, Kasubdit Tekintel Ditintel Densus 88 AT Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit Monitoring Ditintel Densus 88 AT Polri.

3. AKBP Manuel Tadu Rebo, Kanit 1 Subdit Kontraintel Ditintel Densus 88 AT Polri, dimutasikan sebagai Pamen Polda NTT.

4.Kompol Dede Chandra Gunawan, Kanit 1 Subdit Monitoring Ditintel Densus 88 AT Polri, dimutasikan sebagai Pamen Polda Sulut.

 

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