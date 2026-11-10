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Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat dari Polri di Kasus Penyadapan Prabowo

JAKARTA - Majelis hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah selesai menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dalam sidang KKEP, Ahrie Sonta dipecat secara tidak hormat (PTDH) dari Polri.

“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota polri,” kata Kadiv Humas Polrj Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026) malam.

Johnny menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh Irjen Ahrie Sonta merupakan perbuatan tercela.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujarnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.