Kasus Penyadapan Ilegal, Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Hari Ini

JAKARTA — Divisi Propam Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal pada Selasa (10/11/2026). Perdana, sidang etik dijadwalkan menyasar Irjen Ahrie Sonta Nasution, salah satu tersangka yang terseret dalam kasus yang juga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Hari ini, sesuai rencana, dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).

Meski demikian, Johnny belum membeberkan perincian mengenai jadwal pasti dimulainya persidangan maupun status sifat persidangan tersebut, apakah digelar secara terbuka atau tertutup.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain Listyo Sigit, penyidik menetapkan tiga perwira tinggi lainnya sebagai tersangka, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga dari empat tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, saat ini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, terhadap Irjen Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.