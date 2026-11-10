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Tragis! Perempuan Tewas Terlindas Truk saat Mau Jual Emas, Terseret hingga 10 Meter

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |03:00 WIB
Tragis! Perempuan Tewas Terlindas Truk saat Mau Jual Emas, Terseret hingga 10 Meter
Perempuan Tewas Terlindas Truk saat Mau Jual Emas/ilustrasi AI
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MOJOKERTO Kecelakaan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Nasional By Pass, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.  Dalam peristiwa itu, seorang perempuan berama Laili Anggraini Puspitasari (20), tewas.

Korban merupakan pengendara sepeda motor warga Selodono, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.

Informasi yang dihimpun, kecelakaan maut bermula saat korban bersama empat rekannya dalam perjalanan rombongan dari arah Sidoarjo menuju Kediri untuk berjualan emas.

Saat di By Pass Puri, sepeda motor yang ditumpangi korban diduga sempat bersenggolan dengan kendaraan lain dari arah yang sama.

Senggolan tersebut menyebabkan sepeda motor hilang kendali dan terjatuh ke badan jalan. Nahas, dari arah belakang melaju kencang sebuah truk yang tak sempat mengeram hingga melindas jasad korban.

Saksi mata di lokasi kejadian, Jay menuturkan, insiden benturan tersebut berlangsung sangat cepat usai kendaraan korban bersenggolan.

"Dari arah Surabaya menuju Jombang, sempat bersenggolan dengan kendaraan lain lalu jatuh. Saat itulah ada truk melintas dan langsung melindas korban," ujar Jay dikutip, Senin (9/11/2026).

 

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