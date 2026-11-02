Tragis! Ibu dan Balita Tewas Ditabrak Honda Jazz yang Melaju Ugal-ugalan

LAMONGAN - Kecelakaan maut menewaskan seorang perempuan dan balita berusia tiga tahun di jalur Pantura Deandles, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa itu terjadi di Dusun Ganting, Desa Lohgung, Kecamatan Brondong.

Kasie Humas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menyebut, benturan keras mengakibatkan pengendara motor dan seorang balita tewas.

"Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor wanita inisial Z (47) dan salah satu penumpang balita, A (3), mengalami cedera pada bagian kepala dan meninggal dunia." kata Ipda M Hamzaid, Minggu (1/11/2026).

Peristiwa bermula saat mobil Honda Jazz berwarna biru bernomor pelat N 1459 A diduga melaju zig-zag hingga menabrak sepeda motor yang ditumpangi tiga orang.

Pengemudi mobil tersebut berhasil ditangkap warga sekitar dua hingga tiga kilometer dari lokasi kejadian.

Sepeda motor tersebut dikendarai Z (47), warga Kecamatan Brondong. Dia membonceng dua anak berinisial AN (9) dan A (3).

Sementara itu, AN mengalami luka lecet di bagian kening. Ketiga korban kemudian dievakuasi ke RSUD dr. Koesma Tuban untuk mendapatkan penanganan medis.

Mobil tersebut dikemudikan M.A. (47), warga Kecamatan Paciran. Saat kejadian, kendaraan melaju dari arah barat menuju timur. Setelah menabrak sepeda motor, pengemudi diduga tidak menghentikan kendaraannya.