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Kronologi Truk Molen Tabrak Kerumunan di Bekasi Tewaskan 6 Orang, Diduga Rem Blong

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |20:16 WIB
Kronologi Truk Molen Tabrak Kerumunan di Bekasi Tewaskan 6 Orang, Diduga Rem Blong
Truk molen kecelakaan hingga terguling di Bekasi (Foto: Ist/Jonathan S)
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JAKARTA - Kecelakaan maut yang melibatkan truk molen terjadi di Jalan Cut Mutia, tepatnya di depan Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Minggu (1/11/2026) sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan enam lainnya terluka. 

Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Joko Sembodo mengatakan, kecelakaan terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Truk molen bernomor polisi B 9548 MV yang dikemudikan Tumijan melaju dari arah Unisma menuju Rawapanjang.

Dugaan sementara, truk mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga pengemudi kehilangan kendali. "Diduga mengalami rem blong sehingga tidak bisa menguasai kemudi," kata Joko, Minggu.

Truk molen kemudian oleng ke kiri dan menabrak sejumlah orang. "Kerumunan orang yang sedang berada di depan tembok bangunan kiri jalan," lanjut Joko.

Korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit, yakni RS Siloam Sepanjang Jaya, RS Juwita, dan RSUD Kota Bekasi. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan kendaraan yang terlibat, serta mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman kamera pengawas (CCTV). Adapun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan.

(Arief Setyadi )

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