Truk Tabrak Separator di Jakbar, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan

JAKARTA – Sebuah truk menabrak separator busway di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, arah Semanggi, pada Rabu (21/10/2026) pagi. Kecelakaan itu menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

TMC Polda Metro Jaya melalui akun resminya @TMCPoldaMetro melaporkan petugas sedang melakukan evakuasi truk tersebut, termasuk membersihkan puing-puing separator yang rusak akibat ditabrak kendaraan tersebut.

"06.35 kendaran truck menabrak pembatas Bus way di depan Polres Metro Jakbar yang lama Jl. S Parman Jakbar arah Semanggi lalu lintas terpantau padat, saat ini sedang proses evakuasi agar pengendara tetap berhati-hati," tulis @TMCPoldaMetro, Rabu.

Selain menimbulkan kemacetan, kecelakaan juga menyebabkan keterlambatan kedatangan layanan Transjakarta Koridor 9. "Koridor 9, Rute 1W, 3F, 9A, 10H, S61 dan T31 mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan adanya truk menabrak MCB di sekitar Halte Kemanggisan sehingga terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar Jl. Letjen S. Parman," kata akun X @PT_Transjakarta.

Transjakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

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