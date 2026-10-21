Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Separator di Jakbar, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |08:31 WIB
Truk Tabrak Separator di Jakbar, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan
Truk tabrak separator busway di Jakbar (Foto: TMC Polda Metro)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah truk menabrak separator busway di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, arah Semanggi, pada Rabu (21/10/2026) pagi. Kecelakaan itu menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

TMC Polda Metro Jaya melalui akun resminya @TMCPoldaMetro melaporkan petugas sedang melakukan evakuasi truk tersebut, termasuk membersihkan puing-puing separator yang rusak akibat ditabrak kendaraan tersebut.

"06.35 kendaran truck menabrak pembatas Bus way di depan Polres Metro Jakbar yang lama Jl. S Parman Jakbar arah Semanggi lalu lintas terpantau padat, saat ini sedang proses evakuasi agar pengendara tetap berhati-hati," tulis @TMCPoldaMetro, Rabu.

Selain menimbulkan kemacetan, kecelakaan juga menyebabkan keterlambatan kedatangan layanan Transjakarta Koridor 9. "Koridor 9, Rute 1W, 3F, 9A, 10H, S61 dan T31 mengalami keterlambatan kedatangan dikarenakan adanya truk menabrak MCB di sekitar Halte Kemanggisan sehingga terjadi kepadatan lalu lintas di sekitar Jl. Letjen S. Parman," kata akun X @PT_Transjakarta.

Transjakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/338/3248955/kecelakaan-aMKQ_large.jpg
Mobil Listrik Kecelakaan di Tol Priok Arah Bandara, Korban Dilarikan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/340/3248902/tni-coI9_large.jpg
Mobil TNI Masuk Jurang, 4 Prajurit Dikabarkan Gugur di Yalimo Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/340/3248665/viral-iL2h_large.jpg
Breaking News! Minibus Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan, 4 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/338/3246735/kecelakaan-wRJk_large.jpg
Minibus Tabrak Sejumlah Kendaraan di Jakbar, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245698/kecelakaan-Sn3o_large.jpg
Pemotor Wanita Tewas Usai Kecelakaan dengan Mobil Maung, Koarmada III Lakukan Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/338/3245395/perlintasan_sebidang-COGc_large.jpg
Pasca Tragedi KA Argo Bromo, KAI Tutup 172 Perlintasan Sebidang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement