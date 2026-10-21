JAKARTA – Sebuah truk menabrak separator busway di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, arah Semanggi, pada Rabu (21/10/2026) pagi. Kecelakaan itu menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.
TMC Polda Metro Jaya melalui akun resminya @TMCPoldaMetro melaporkan petugas sedang melakukan evakuasi truk tersebut, termasuk membersihkan puing-puing separator yang rusak akibat ditabrak kendaraan tersebut.
"06.35 kendaran truck menabrak pembatas Bus way di depan Polres Metro Jakbar yang lama Jl. S Parman Jakbar arah Semanggi lalu lintas terpantau padat, saat ini sedang proses evakuasi agar pengendara tetap berhati-hati," tulis @TMCPoldaMetro, Rabu.
Transjakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat peristiwa tersebut.
(Arief Setyadi )
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