Sempat Terdampak Kecelakaan Truk, Sejumlah Rute Transjakarta Sudah Kembali Normal

JAKARTA - Sejumlah rute Transjakarta sempat mengalami keterlambatan pada Senin (19/10/2026) pagi akibat kemacetan di kawasan Cawang. Kepadatan lalu lintas tersebut dipicu kecelakaan tunggal sebuah truk yang menabrak Mobile Concrete Barrier (MCB) di jalur tersebut.

Adapun, rute yang mengalami keterlambatan terdiri dari:

​Koridor 7: Kampung Rambutan – Kampung Melayu

​Koridor 9: Pinang Ranti – Pluit

​Koridor 10: Tanjung Priok – PGC

​Rute 4K: Pulo Gadung – Kejaksaan Agung

​Rute 5C: PGC 2 – Juanda

​Rute 7C: Cibubur – Cawang Cililitan

​Rute 7P: Pondok Kelapa – Cawang Cililitan

Rute 9A: Cililitan – Grogol 2

Rute 9C: Pinang Ranti – Bundaran Senayan

Rute B11: Summarecon Bekasi – Cawang

Rute B21: Bekasi Timur – Cawang

​Rute B41: Vida Bekasi – Cawang Sentral

​Rute D11: Depok – Cawang Sentral via Cibubur

​Rute B51: Cikarang – Cawang

Rute P11: Blok M - Bogor (Layanan terdampak di area lintasan Cawang)

"Betul, tadi pagi," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya.

Ayu melanjutkan, petugas di lokasi telah rampung menangani peristiwa kecelakaan tersebut.

Sehingga kata Ayu, jadwal Transjakarta yang sebelumnya mengalami keterlambatan sudah kembali normal.