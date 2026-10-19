Sempat Terdampak Kecelakaan Truk, Sejumlah Rute Transjakarta Sudah Kembali Normal
Nur Khabibi
, Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:11 WIB
Ilustrasi.
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https://news.okezone.com/read/2026/10/19/338/3248753/sempat-terdampak-kecelakaan-truk-sejumlah-rute-transjakarta-sudah-kembali-normal
JAKARTA - Sejumlah rute Transjakarta sempat mengalami keterlambatan pada Senin (19/10/2026) pagi akibat kemacetan di kawasan Cawang. Kepadatan lalu lintas tersebut dipicu kecelakaan tunggal sebuah truk yang menabrak Mobile Concrete Barrier (MCB) di jalur tersebut.
Adapun, rute yang mengalami keterlambatan terdiri dari:
Koridor 7: Kampung Rambutan – Kampung Melayu
Koridor 9: Pinang Ranti – Pluit
Koridor 10: Tanjung Priok – PGC
Rute 4K: Pulo Gadung – Kejaksaan Agung
Rute 5C: PGC 2 – Juanda
Rute 7C: Cibubur – Cawang Cililitan
Rute 7P: Pondok Kelapa – Cawang Cililitan
Rute 9A: Cililitan – Grogol 2
Rute 9C: Pinang Ranti – Bundaran Senayan
Rute B11: Summarecon Bekasi – Cawang
Rute B21: Bekasi Timur – Cawang
Rute B41: Vida Bekasi – Cawang Sentral
Rute D11: Depok – Cawang Sentral via Cibubur
Rute B51: Cikarang – Cawang
Rute P11: Blok M - Bogor (Layanan terdampak di area lintasan Cawang)
"Betul, tadi pagi," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya.
Ayu melanjutkan, petugas di lokasi telah rampung menangani peristiwa kecelakaan tersebut.
Sehingga kata Ayu, jadwal Transjakarta yang sebelumnya mengalami keterlambatan sudah kembali normal.