Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Terdampak Kecelakaan Truk, Sejumlah Rute Transjakarta Sudah Kembali Normal

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:11 WIB
Sempat Terdampak Kecelakaan Truk, Sejumlah Rute Transjakarta Sudah Kembali Normal
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah rute Transjakarta sempat mengalami keterlambatan pada Senin (19/10/2026) pagi akibat kemacetan di kawasan Cawang. Kepadatan lalu lintas tersebut dipicu kecelakaan tunggal sebuah truk yang menabrak Mobile Concrete Barrier (MCB) di jalur tersebut.

Adapun, rute yang mengalami keterlambatan terdiri dari:

  • ​Koridor 7: Kampung Rambutan – Kampung Melayu
  • ​Koridor 9: Pinang Ranti – Pluit
  • ​Koridor 10: Tanjung Priok –  PGC
  • ​Rute 4K: Pulo Gadung – Kejaksaan Agung
  • ​Rute 5C: PGC 2 – Juanda
  • ​Rute 7C: Cibubur – Cawang Cililitan
  • ​Rute 7P: Pondok Kelapa – Cawang Cililitan
  • Rute 9A: Cililitan – Grogol 2
  • Rute 9C: Pinang Ranti – Bundaran Senayan
  • Rute B11: Summarecon Bekasi – Cawang
  • Rute B21: Bekasi Timur – Cawang
  • ​Rute B41: Vida Bekasi – Cawang Sentral
  • ​Rute D11: Depok – Cawang Sentral via Cibubur
  • ​Rute B51: Cikarang – Cawang
  • Rute P11: Blok M - Bogor (Layanan terdampak di area lintasan Cawang)

"Betul, tadi pagi," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya.

Ayu melanjutkan, petugas di lokasi telah rampung menangani peristiwa kecelakaan tersebut.

Sehingga kata Ayu, jadwal Transjakarta yang sebelumnya mengalami keterlambatan sudah kembali normal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/338/3248730//viral-8zRP_large.jpg
Kecelakaan Tunggal, Truk Tabrak Separator Transjakarta di Cawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/340/3248665//viral-iL2h_large.jpg
Breaking News! Minibus Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan, 4 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/340/3248255//mobil_tahanan_kecelakaan-d4N9_large.jpg
Bus Tahanan Polres Labuhanbatu Tabrak Truk Tronton, Sejumlah Tahanan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/18/3247349//tabrakan_bus_dan_truk-bZ4p_large.jpg
Tabrakan Maut Bus dan Truk di Tol Manisa Tewaskan 11 Orang, 27 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/340/3246978//viral-3Hge_large.jpg
Tragis! 3 Siswi SMP Boncengan Motor Tewas Tabrak Truk Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3246847//kecelakaan_truk_kontainer_di_tomang-xIAs_large.png
Kecelakaan Truk Kontainer di Tomang Picu Macet, Sejumlah Rute Transjakarta Terlambat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement