Kecelakaan Tunggal, Truk Tabrak Separator Transjakarta di Cawang

JAKARTA - Kecelakaan truk terjadi di kawasan Jalan Letjen MT Haryono, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin (19/10/2026) pagi. Peristiwa tersebut tidak menimbukan korban jiwa.

Informasi kecelakaan itu salah satunya diunggah akun X milik Ditlantas Polda Metro Jaya, @TMCPoldaMetro. Kecelakaan itu terjadi di depan Pom Bensin arah Pancoran, dimana sebuah truk menabrak separator Transjakarta.

Dalam foto yang diunggah, truk yang mengalami kerusakan pada bagian depannya. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan.

Petugas melakukan penanganan atau penderekan pada truk yang mengalami kecelakaan itu, arus lalu lintasnya saat ini sudah kembali normal.

“Proses evakuasi sebuah truk menabrak separator . Saat ini sudah selesai proses evakuasi lalu lintas normal kembali," demikian keterangan TMC Polda Metro Jaya.

(Fahmi Firdaus )

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