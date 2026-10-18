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Breaking News! Minibus Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan, 4 Orang Tewas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |17:12 WIB
Breaking News! Minibus Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan, 4 Orang Tewas
Minibus Rombongan Suporter PSS Sleman Kecelakaan di Tol Madiun/IMG
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MADIUN -Minibus yang membawa rombongan suporter PSS Sleman mengalami kecelakaan di ruas Tol Madiun-Surabaya, Minggu (18/10/2026). Kecelakaan terjadi di wilayah Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Kendaraan jenis Elf itu menabrak bagian belakang samping kanan truk yang melaju di jalur lambat, sehingga mengakibatkan empat orang tewas dan sejumlah penumpang lainnya luka-luka.

Benturan keras membuat minibus mengalami kerusakan parah. Rekaman video amatir pascakejadian memperlihatkan sejumlah korban tergeletak di badan jalan tol, dengan serpihan kendaraan berserakan di sekitar lokasi.

Kasatlantas Polres Madiun AKP Dristica Brian Arya Leviantona mengatakan, satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan tiga korban lainnya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

"Terjadi laka lantas sebuah Elf menabrak belakang samping dari truk. Elf berisi 10 penumpang yang menyebabkan 4 orang meninggal," ujarnya.

Dia menjelaskan, petugas masih mendalami penyebab kecelakaan dan belum bisa meminta keterangan sejumlah korban karena kondisi mereka belum stabil.

"Satu orang meninggal di lokasi dan tiga lainnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Yang lainnya luka berat dan ringan," katanya.

 

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