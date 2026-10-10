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Dua Pelajar di Tangsel Tewas Kecelakaan, Diduga Dikejar Kelompok Bersajam

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |19:10 WIB
Dua Pelajar di Tangsel Tewas Kecelakaan, Diduga Dikejar Kelompok Bersajam
Pelajar tewas kecelakaan (foto: Okezone)
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TANGSEL – Dua pelajar tewas dalam kecelakaan sepeda motor di Jalan Sutera Utama, Tangerang Selatan (Tangsel). Keduanya diduga mengalami kecelakaan saat berusaha menghindari kelompok pelajar lain yang disebut membawa senjata tajam.

“Insiden tersebut terjadi saat sekelompok pelajar diduga menghindar dari kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam,” kata Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, Sabtu (10/10/2026).

Boy menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (9/10/2026). Kejadian bermula ketika dua kelompok pelajar bertemu secara tidak sengaja di kawasan SPBU Alam Sutera.

“Kronologi bermula sekitar pukul 17.00 WIB. Sekelompok pelajar yang baru selesai menjadi suporter tim futsal SMPN di Tangerang melintas menggunakan sepeda motor,” ujarnya.

Pada saat bersamaan, rombongan pelajar dari salah satu sekolah swasta di Kota Tangerang melintas dari arah Graha Raya. Situasi berubah ketika kelompok tersebut diduga terlihat membawa senjata tajam.

 

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Topik Artikel :
Tawuran Kecelakaan Pelajar Tewas
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