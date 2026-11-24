Rekam Jejak Sugiono, dari Menlu hingga Diusulkan Prabowo Jadi Cawapres

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menjadi salah satu dari dua nama yang diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres) RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Selain Sugiono, Prabowo juga mengusulkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Prabowo diketahui menyerahkan kedua nama tersebut, yakni Sugiono dan Amran, kepada pimpinan MPR di Jakarta, Senin (23/11/2026) sore.

Lantas, bagaimana rekam jejak Sugiono?

Sugiono dilantik Prabowo menjadi Menko PMK pada 1 Oktober 2026. Dia menggantikan Pratikno yang diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Sejak menjabat Menko PMK, Sugiono aktif meninjau pelaksanaan sejumlah program pemerintah, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pendidikan, program cek kesehatan gratis, hingga penanganan stunting dan bencana.

Pada 7 Oktober 2026, Sugiono meninjau progres revitalisasi sekolah dan digitalisasi pendidikan di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dia mengunjungi SDN Cirimekar 02 Cibinong, SMAN 2 Cibinong, serta Sekolah Nasional Terintegrasi 7 Parung.

Dalam kunjungan tersebut, Sugiono mengecek penerapan digitalisasi pendidikan sekaligus berdialog dengan para pelajar mengenai manfaat program tersebut. Dia juga meninjau penerapan digitalisasi pendidikan dan kurikulum gabungan antara kurikulum nasional dan Cambridge di MAN 4 Garuda, Jakarta.

Pada 15 Oktober 2026, Sugiono meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi pelajar di SMPN 202 Jakarta yang menyasar 787 siswa kelas VII hingga IX. Kegiatan tersebut juga disertai dengan pengintensifan pelacakan tuberkulosis (TB) untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin.