Tragedi Kebakaran Pabrik Permen Milkita, 2 Korban Tewas Berpelukan hingga Bagian Tubuh Terpisah

JAKARTA- Sejumlah korban kebakaran pabrik permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten ditemukan dalam posisi berpelukan.

Kapolda Banten Irjen Hendra Kurniawan mengatakan, kondisi korban yang ditemukan di lokasi kebakaran bervariasi. Dalam satu kantong jenazah, bisa terdapat satu tubuh korban yang masih relatif utuh maupun bagian tubuh yang terpisah.

Bahkan, kata Hendra, petugas menemukan dua korban dalam satu kantong jenazah dengan posisi saling berpelukan.

“Jadi dalam satu kantong jenazah itu bisa satu kalau masih relatif utuh. Tetapi kalau sudah hancur, kan itu ada yang tubuh persamaan korbannya posisinya berdekatan. Malah ada yang berpelukan,” kata Hendra dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Hendra menjelaskan, korban yang ditemukan dalam posisi berpelukan tersebut kondisi tubuhnya masih relatif utuh dan tidak terpisah-pisah. “Masih bisa, agak utuh,” ujarnya.

Sementara itu, Hendra mengatakan sebanyak 24 kantong jenazah korban telah dievakuasi ke RS Bhayangkara Polda Banten, Minggu (22/11) hingga pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, akan dilakukan proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri.

“Terkait dengan jumlah korban yang berhasil kita evakuasi sebanyak 24 kantong jenazah. Tindak lanjutnya adalah di rumah sakit Bhayangkara. Hari ini kita dari tim Mabes Polri sudah turun, ada tim pusat laboratorium forensik juga ada pusat identifikasi serta DVI untuk identifikasi korbannya,” ungkap Hendra.

Kepala Bidang DVI Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) Pusdokkes Polri Kombes Pol Wahyu Hidayati Dwi Palupi mengatakan, seluruh jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani proses identifikasi oleh tim DVI.

Proses identifikasi dilakukan secara ilmiah lantaran kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak memungkinkan untuk dikenali secara visual.

“Mengingat kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak dapat dikenali secara visual, proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan ilmiah, termasuk pencocokan data DNA, sidik jari, serta metode identifikasi lainnya sesuai kondisi korban,” ujarnya.