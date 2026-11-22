Identifikasi Korban Kebakaran Pabrik Permen di Cikande Diperkirakan Butuh 2 hingga 3 Minggu

TANGERANG – Pihak kepolisian mengungkap bahwa proses identifikasi korban kebakaran yang melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, akan memakan waktu cukup lama. Hingga Minggu (22/11/2026) sore, setidaknya 24 kantong jenazah telah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk proses identifikasi.

Kepala Bidang DVI Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) Pusdokkes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati Dwi Palupi, mengatakan proses identifikasi akan dilakukan secara ilmiah lantaran kondisi jenazah diyakini tidak memungkinkan untuk dikenali secara visual karena besarnya kebakaran yang terjadi.

“Mengingat kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak dapat dikenali secara visual, proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan ilmiah, termasuk pencocokan data DNA, sidik jari, serta metode identifikasi lainnya sesuai kondisi korban,” ujarnya.

Tim DVI telah menyiapkan posko antemortem untuk pengumpulan data korban sebelum meninggal dunia yang berada di depan PT Fonusa Agung Mulia. Sementara posko postmortem atau pemeriksaan jenazah ditempatkan di RS Bhayangkara Polda Banten.

Wahyu mengimbau keluarga dan kerabat karyawan yang belum diketahui keberadaannya agar segera mendatangi posko antemortem. Keluarga diminta memberikan informasi berupa data pribadi, ciri-ciri fisik, riwayat medis, hingga sampel DNA.