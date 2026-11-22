Anak Bekerja di Pabrik Permen Cikande, Sartiman Cemas Menunggu Kabar

SERANG - Kebakaran hebat yang melanda PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, menyisakan kecemasan bagi keluarga para pekerja. Salah satunya Sartiman, seorang ayah asal Cilacap, Jawa Tengah, yang masih menunggu kabar mengenai keberadaan anak perempuannya.

Hingga Minggu (22/11/2026) pagi, Sartiman belum mendapatkan kepastian mengenai kondisi anaknya yang bekerja di pabrik permen tersebut. Ia khawatir anak perempuannya menjadi salah satu korban dalam kebakaran yang terjadi pada Sabtu (21/11/2026) sore.

Anak perempuan Sartiman diketahui merantau dari kampung halamannya di Cilacap ke Banten untuk bekerja di PT Fonusa Agung Mulia. Namun, musibah kebakaran yang melanda tempat kerjanya membuat keluarga diliputi kecemasan.

Sejak menerima kabar kebakaran, Sartiman terus menunggu informasi dari petugas mengenai keberadaan anaknya. Hingga Minggu pagi, belum ada kabar pasti apakah anaknya berhasil menyelamatkan diri atau masih berada di dalam area pabrik.

Di depan gerbang perusahaan, Sartiman bersama sejumlah keluarga pekerja lainnya masih bertahan untuk mendapatkan informasi mengenai nasib anggota keluarga mereka.

Sementara itu, sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ambulans masih terlihat berada di lokasi. Akses masuk ke area perusahaan juga dijaga ketat oleh petugas keamanan dan kepolisian.

Hanya petugas pemadam kebakaran, polisi, serta pihak berwenang yang diperbolehkan memasuki area pabrik untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan.