Kronologi Kebakaran Hebat Pabrik Permen di Cikande, Api Membumbung Disertai Asap Hitam Pekat

SERANG - Kebakaran hebat melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Sabtu (21/11/2026). Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari area pabrik hingga memicu operasi penyelamatan oleh tim gabungan.

Peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Namun, informasi mengenai penyebab awal munculnya api hingga kini belum diketahui.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banten baru menerima laporan kejadian dari BPBD Kabupaten Serang pada pukul 23.31 WIB.

Mendapat informasi tersebut, Basarnas Banten langsung mengerahkan delapan personel tim penyelamat menuju lokasi kejadian. Mereka membawa sejumlah peralatan pendukung untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban.

Peralatan yang dikerahkan meliputi perlengkapan ekstrikasi untuk evakuasi korban, Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), peralatan komunikasi, serta perlengkapan medis.

Setibanya di lokasi, petugas gabungan melakukan penyisiran di sejumlah bagian bangunan yang memungkinkan untuk dijangkau. Namun, proses pencarian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena kondisi bangunan yang terbakar dan masih terdapat titik api.