Pabrik di Cakung Terbakar, 16 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah pabrik di Jalan Pulo Kambing Raya, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (10/10/2026) sore. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan ke lokasi.

“Objek pabrik (dapur minyak),” demikian keterangan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Sabtu (10/10/2026).

Kebakaran tersebut dilaporkan warga pada pukul 15.58 WIB. Warga mendatangi pos pemadam untuk melaporkan kejadian itu.

Petugas kemudian tiba di lokasi pada pukul 16.05 WIB dan mulai melakukan pemadaman satu menit kemudian, yakni pukul 16.06 WIB.

“Waktu tiba 16.05 WIB, waktu operasi pemadaman 16.06 WIB. Situasi proses pemadaman,” demikian keterangan petugas.