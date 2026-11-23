Kebakaran Pabrik Permen Cikande, 33 Keluarga Korban Serahkan Data Ante Mortem

Kabid DVI Biro Rodokpol Pusdokkes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati Dwi Palupi meminta informasi dari piha keluarga korban kebakaran pabrik di Cikande.

SERANG - Sebanyak 33 keluarga korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, telah menyerahkan data ante mortem untuk mempercepat proses identifikasi jenazah pada Senin (23/11/2026).

Data tersebut dikumpulkan Tim Disaster Victim Identification (DVI) Pusdokkes Polri bersama Biddokkes Polda Banten melalui dua posko, yakni Posko Ante Mortem di lokasi kejadian dan Posko Ante Mortem di Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, pengumpulan data ante mortem disertai pengambilan sampel DNA keluarga korban menggunakan metode buccal swab untuk mencocokkan identitas jenazah.

"Berdasarkan hasil kegiatan, tercatat sebanyak 33 pelapor telah memberikan data ante mortem, terdiri dari 26 pelapor di Posko Ante Mortem Cikande dan tujuh pelapor di Posko Ante Mortem RS Bhayangkara," kata Maruli dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Maruli merinci, pengambilan sampel DNA dari keluarga korban telah menghasilkan 28 sampel, masing-masing 26 sampel dari Posko Ante Mortem Cikande dan dua sampel dari Posko Ante Mortem RS Bhayangkara.

"Pada proses pemeriksaan post mortem di RS Bhayangkara TK IV Banten, tim telah menerima sebanyak 24 kantong jenazah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 kantong jenazah telah diperiksa, dengan masing-masing kantong berisi satu individu jenazah. Tim juga telah mengambil 10 sampel DNA jenazah untuk mendukung proses identifikasi," ujar dia.

Maruli mengimbau masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan terkait keberadaan anggota keluarganya agar menghubungi layanan hotline pengaduan.

"Kami mengimbau keluarga yang membutuhkan informasi maupun ingin menyampaikan pengaduan terkait keberadaan anggota keluarganya agar menghubungi layanan hotline pengaduan keluarga di nomor 0851-3949-5373," jelasnya.