Pencarian Puluhan Korban Kebakaran Pabrik Permen Milkita Dilanjutkan Hari Ini

JAKARTA – Petugas masih menemukan sisa bara api di bagian belakang bangunan pabrik permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia (FAM), di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala petugas untuk melakukan pemeriksaan dan pencarian korban secara menyeluruh.

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan mengatakan, masih adanya titik api dan kondisi udara yang pengap membuat proses evakuasi serta pencarian korban dihentikan sementara demi keselamatan petugas.

“Masih terdapat sisa bara api di bagian belakang bangunan yang perlu diwaspadai sebelum petugas dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara menyeluruh,” ujar Hendra dalam keterangannya, Senin (23/11/2026).

Dia menjelaskan, proses evakuasi dan pencarian korban pada Minggu dihentikan sementara sekitar pukul 18.00 WIB. Petugas masih harus memastikan kondisi bangunan aman sebelum melanjutkan pencarian.

Meski demikian, Tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 24 kantong jenazah dari lokasi kebakaran. Seluruhnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Hendra menegaskan, 24 kantong jenazah tersebut belum tentu menunjukkan jumlah 24 orang korban. Sebab, dalam kondisi tertentu, satu kantong jenazah dapat berisi lebih dari satu individu.

“Bahkan, terdapat temuan korban yang ditemukan dalam posisi saling berpelukan. Oleh karena itu, tim DVI akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk memastikan jumlah individu di dalam setiap kantong jenazah sekaligus mengidentifikasi masing-masing korban melalui prosedur yang berlaku,” jelasnya.