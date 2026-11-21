Cerita Pilu Istri Ayok Sukamto, Dijanjikan Kerja Penyapu Jalanan Berujung Tahanan Perang Ukraina

JEMBER – Seorang pria warga Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Ayok Sukamto (49) menjadi tahanan perang usai tertangkap pasukan Ukraina. Ayok terlibat bersama pihak militer Rusia dalam perang di Ukraina.

Ayok sebelumnya diketahui berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Namun, pihak keluarga justru menerima kabar bahwa dirinya terseret dalam pusaran konflik peperangan tersebut.

Istri Ayok, Sriani, mengaku tidak pernah menyangka suaminya akan terlibat dalam situasi peperangan. Dia menuturkan, suaminya berangkat ke Rusia pada Juli 2026 setelah memperoleh tawaran pekerjaan di sektor perkebunan atau peternakan.

“Sampai di Rusia, suami saya katanya ker ajadi penyapu jalan,” ungkap Sriani, Jumat (20/11/2026).

Namun belakangan, Ayok bersama rekannya disebut menyodorkan dan menandatangani sebuah dokumen kontrak berbahasa Rusia tanpa memahami isi serta konsekuensinya.

Kontrak tersebut belakangan diketahui berkaitan dengan keikutsertaannya sebagai relawan perang pihak Rusia.

Sriani mengaku sudah sekitar dua tahun terakhir tidak dapat menjalin komunikasi dengan sang suami. “Saya baru dapat kabar suami ditangkap setelah ada polisi datang ke rumah,” katanya.

Sriani dan Ayok telah membina rumah tangga sejak tahun 1996 dan dikaruniai tiga anak. Kini, keluarga hanya bisa menggantungkan harapan agar pemerintah Indonesia segera memberikan bantuan dan memulangkan Ayok sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga di Jember.