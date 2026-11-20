Iming-Iming Gaji Besar, 22 WNI dari Jawa hingga Kalimantan Terjebak Perekrutan Tentara Rusia

BOGOR – Tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar bisa berubah menjadi jebakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebanyak 22 pria dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan mengalami situasi tersebut setelah tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan menggiurkan.

Mereka semula dijanjikan bekerja sebagai tenaga konstruksi hingga petani buah. Namun, setibanya di Bogor, tujuan perekrutan justru berubah drastis. Mereka ternyata dipersiapkan menjadi tentara bayaran di Rusia.

Perekrutan dilakukan melalui media sosial maupun perantara sejak pertengahan 2026. Para calon pekerja dijanjikan penghasilan besar untuk menarik minat mereka. Setelah tertarik, mereka diarahkan berkumpul di sebuah penginapan di kawasan Tamansari, Kabupaten Bogor. Lokasi tersebut menjadi tempat transit sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengurusan dokumen perjalanan.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengungkapkan, praktik tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di penginapan tersebut. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menggerebek lokasi pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 23.30 WIB.

Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan 22 pria yang dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri. Petugas juga menangkap dua orang yang diduga menjadi perekrut, masing-masing berinisial FIK (37) dan STH (38).