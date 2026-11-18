3 Anak Pasutri WN Ukraina Tersangka Perekrut Tentara Rusia Tetap Sekolah di Pemalang

PEMALANG – Di tengah pengusutan dugaan jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran Rusia, kehidupan tiga anak pasangan Ivan Mikailov dan Nur Tailah di Pemalang, Jawa Tengah, tetap berjalan. Ketiganya masih tinggal di rumah orang tua mereka di Desa Kebon Gede, Kecamatan Bantarbolang, meski kedua orang tua mereka telah diamankan polisi.

Berdasarkan penelusuran Okezone, ketiga anak tersebut tetap berada di Pemalang untuk melanjutkan pendidikan. Saat ini, mereka tinggal bersama keluarga dari pihak ibu.

Sebelumnya, rumah tersebut ditempati Ivan Mikailov, warga negara Ukraina, bersama istrinya, Nur Tailah, perempuan asal Indonesia. Ivan diduga terlibat dalam jaringan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Polisi juga mengaitkan rumah tersebut dengan rencana pelatihan semi-militer.

Ketua RT setempat, Heri Susanto, membenarkan bahwa ketiga anak pasangan tersebut masih tinggal di lingkungan itu. Menurutnya, mereka tetap menjalani aktivitas sekolah seperti biasa. Sementara itu, kedua orang tua mereka sudah tidak terlihat selama sekitar dua pekan terakhir.

"Setahu saya ada anak tiga. Anak-anaknya masih di sini karena sekolah," ujar Heri kepada Okezone.

Heri mengaku terkejut ketika rumah tersebut dikaitkan dengan dugaan lokasi pelatihan semi-militer. Sebab, selama ini interaksi keluarga tersebut dengan tetangga berlangsung normal. Dia juga tidak pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitar rumah.