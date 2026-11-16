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WNI Tentara Bayaran Rusia Disebut Terikat hingga Perang Berakhir

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |09:55 WIB
WNI Tentara Bayaran Rusia Disebut Terikat hingga Perang Berakhir
Tentara Rusia (foto: AP)
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JAKARTA - Janji bekerja selama satu tahun di Rusia ternyata tidak menjamin warga negara Indonesia (WNI), yang direkrut menjadi tentara bayaran bisa kembali ke Tanah Air. Meski masa kontrak berakhir, mereka diduga tetap terikat kewajiban bertempur hingga perang selesai, bahkan hingga meninggal dunia.

Fakta tersebut diungkap Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nasriadi pengungkapan jaringan perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran Rusia di Mapolres Metro Jakarta Barat, pada Jumat 13 November 2026.

Nasriadi mengatakan, kontrak kerja selama satu tahun yang ditawarkan perekrut hanya menjadi iming-iming untuk menarik calon korban. Kenyataannya, WNI yang telah diberangkatkan tidak memiliki keleluasaan untuk mengakhiri keterlibatan mereka dalam peperangan.

"Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Kenyataanlah kontrak sampai dengan mati atau sampai dengan berperang usai. Artinya mereka tidak bisa pulang," kata Nasriadi.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi para WNI setelah masuk dalam jaringan perekrutan tentara bayaran Rusia. Bahkan, mereka disebut tetap harus berperang meskipun mengalami luka serius hingga kehilangan anggota tubuh.

Nasriadi mengungkapkan, terdapat WNI yang terkena ranjau hingga harus menjalani amputasi. Namun, setelah mendapatkan perawatan, korban tidak otomatis dibebaskan dari kewajiban berperang ataupun dipulangkan.

"Bukan berarti diobati tersebut, setelah dia sembuh, dia berhenti berperang atau bisa dipulangkan, tidak. Dia tetap harus berperang, walaupun dalam keadaan cacat, walaupun dalam keadaan sudah tidak lengkap lagi organ tubuhnya," ujarnya.

 

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