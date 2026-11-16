Bukan Cuma Eks TNI, Buruh hingga Mantan Admin Judol Direkrut Jadi Tentara Rusia

JAKARTA - Jaringan perekrut tentara bayaran Rusia ternyata tidak hanya menyasar mantan anggota militer maupun kepolisian. Warga sipil dengan latar belakang pekerjaan beragam, mulai dari buruh, pekerja serabutan, karyawan swasta hingga mantan admin judi online (judol) di luar negeri, turut menjadi sasaran perekrutan.

Fakta tersebut terungkap dalam pengusutan kasus dugaan perekrutan warga negara Indonesia (WNI), untuk bergabung sebagai tentara bayaran Rusia oleh Polres Metro Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Nasriadi mengungkapkan, para calon anggota tidak harus memiliki pengalaman militer untuk bisa direkrut. Mereka yang tertarik dengan tawaran tersebut dapat diberangkatkan ke Rusia dan menjalani pelatihan militer sebelum diterjunkan ke medan perang.

"Jadi, mereka bukan dari semuanya berlatar belakang militer atau kepolisian. Jadi siapa pun yang berangkat, silakan berangkat, dan mereka dilatih di sana," kata Nasriadi.

Menurut Nasriadi, para perekrut menggunakan iming-iming penghasilan besar untuk menarik minat calon korban. Mereka dijanjikan nilai kontrak mencapai Rp400 juta, dengan gaji bulanan berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta.

Bahkan, para perekrut disebut menawarkan bonus tambahan apabila WNI yang direkrut berhasil menembak tentara Ukraina. Bonus tersebut dijanjikan dengan syarat keberhasilan itu dapat dibuktikan melalui rekaman video.

Namun, janji penghasilan besar tersebut berbanding terbalik dengan risiko yang harus dihadapi para WNI di medan perang.