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8 Orang Ditetapkan Tersangka Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |15:36 WIB
8 Orang Ditetapkan Tersangka Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi (Foto: Ist/Yuwantoro W)
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JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus sindikat perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran Rusia. Delapan tersangka tersebut terdiri dari dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina serta enam WNI.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan, para tersangka memiliki peran berbeda dalam jaringan perekrutan tersebut. Mulai dari mengawasi keberangkatan calon tentara bayaran, merekrut WNI, hingga menyiapkan akomodasi dan tempat pelatihan.

"Dalam hal ini kita telah mengamankan 8 tersangka, nanti kita akan urai peran tersangka masing-masing," kata Nasriadi, dikutip Minggu (15/11/2026).

Tersangka pertama berinisial S merupakan warga negara Rusia. Dia berperan mengawasi keberangkatan para calon tentara bayaran dari Indonesia menuju Rusia.

Pelaku S disebut mendapat perintah dari pihak di Rusia untuk memastikan para WNI yang direkrut benar-benar berangkat menggunakan pesawat yang telah ditentukan. Dia juga bertugas melaporkan perkembangan keberangkatan tersebut kepada atasannya di Rusia.

"Dia akan mengawasi dan melaporkan setiap perkembangannya ke atasan yang ada di Rusia," ujar Nasriadi.

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