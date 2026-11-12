Jaringan TPPO Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Bonus Rp620 Juta

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri, mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia. Perekrutan dilakukan dengan menawarkan lowongan melalui media sosial.

Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Satuan Reserse Mobil (Satresmob) Bareskrim Polri.

"Dalam perkara ini para tersangka mempromosikan lowongan menjadi militer bayaran Rusia melalui media sosial antara lain TikTok, Facebook khususnya grup info loker luar negeri, serta Instagram," kata Yolanda dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).

Yolanda mengungkapkan, para korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta. Selain itu, mereka ditawari gaji 3.000 dolar AS per bulan serta biaya keberangkatan gratis hingga ke Rusia.

"Tawaran tersebut menjanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 USD atau sekitar 620 juta, gaji sebesar 3.000 USD per bulan, serta biaya keberangkatan gratis sampai ke Rusia," ujar Yolanda.