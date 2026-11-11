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Polisi Ungkap Pola Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Waspada Modusnya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |23:05 WIB
Polisi Ungkap Pola Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Waspada Modusnya!
Ratusan WNI disebut direkrut sebaga tentara Rusia.
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JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara Rusia. Disampaikan bahwa kasus dengan modus semacam ini memiliki pola perekrutan yang biasa digunakan oleh pelaku.

"Pertama tentang bagaimana sih mereka bisa merekrut, bisa datang, sebagainya. Kita ingat waktu dulu pertama ada tentara Rusia mantan TNI atau Polri itu dia upload. Nah, klaster pertama itu mereka terrekrut karena ada ajakan media sosial. Ada media sosial, akhirnya dikasih kontak ke Rusia dan mereka berhubungan ke sana," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Setelah mereka tiba di Rusia, ada pihak dari tentara Rusia yang menawarkan mereka uang. Caranya, dengan merekrut lagi orang-orang dari Indonesia.

"Kemudian klaster kedua, setelah mereka datang ke sana, orang-orang dari tentara Rusia itu menyampaikan kepada tentara itu, 'Kamu mau duit, nggak? Keluargamu mau duit, nggak? Kalau keluargamu mau duit, kamu cari lagi. Cari lagi, kemudian kita rekrut lagi'," ujar dia.

Cara kedua, sudah menggunakan agen-agen untuk merekrut WNI menjadi tentara Rusia. Yang diincar yaitu keluarga terdekat, kerabat, hingga teman dekat.

"Jadi itulah yang direkrut, sehingga dari tersangka ini ada yang pacarnya tentara Rusia atau tentara yang sudah ke sana. Kemudian ada mungkin temannya. Itu yang klaster kedua, sampai dengan detik ini," ujarnya.

Sehingga orang yang sudah tergabung menjadi tentara Rusia itu juga merekrut orang lainnya. Satu orang yang berhasil direkrut akan mendapat sejumlah uang.

 

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