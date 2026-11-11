Budi Arie: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden!

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden (Wapres), Rabu (11/11/2026). Sebelumnya, Gibran sudah mengajukan niatnya tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Betul (Gibran mundur) ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, kepada Okezone.

Sementara itu, rumah dinas Gibran di Jalan Diponegoro No 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau sepi dari aktivitas.

Pantauan Okezone di lokasi, pintu gerbang rumah dinas tersebut terlihat tertutup rapat. Tak ada kendaraan yang masuk maupun keluar dari lokasi tersebut. Selain itu, tampak seorang petugas keamanan berjaga di depan gerbang.

Aktivitas di dalam kompleks rumah dinas tidak terlihat dari luar karena terhalang pagar yang menutupi area tersebut.

Arus lalu lintas di sekitar rumah dinas Gibran terpantau lancar. Kendaraan melintas seperti kondisi normal tanpa terlihat adanya kepadatan di kawasan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.