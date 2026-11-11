Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budi Arie: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |18:57 WIB
Budi Arie: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden!
Budi Arie: Gibran Mundur sebagai Wakil Presiden/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden (Wapres), Rabu (11/11/2026).  Sebelumnya, Gibran sudah mengajukan niatnya tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Betul (Gibran mundur) ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, kepada Okezone.

Sementara itu, rumah dinas Gibran di Jalan Diponegoro No 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau sepi dari aktivitas.

Pantauan Okezone di lokasi, pintu gerbang rumah dinas tersebut terlihat tertutup rapat. Tak ada kendaraan yang masuk maupun keluar dari lokasi tersebut. Selain itu, tampak seorang petugas keamanan berjaga di depan gerbang.

Aktivitas di dalam kompleks rumah dinas tidak terlihat dari luar karena terhalang pagar yang menutupi area tersebut.

Arus lalu lintas di sekitar rumah dinas Gibran terpantau lancar. Kendaraan melintas seperti kondisi normal tanpa terlihat adanya kepadatan di kawasan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/320/3253498//airlangga-43Ol_large.jpg
Soal Pemakzulan Gibran, Airlangga Minta Investor Tak Panik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253494//viral-wkTr_large.jpg
Rumah Dinas Gibran Sepi Usai Ratusan Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253468//ilustrasi-d1G9_large.jpg
Lebih dari 100 Legislator Usulkan HMP Pemakzulan Gibran, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253448//ilustrasi-GyOS_large.jpg
Apa Itu HMP, Hak Menyatakan Pendapat DPR yang Ramai Terkait Isu Pemakzulan Gibran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/337/3253447//bambang_pacul-sJP4_large.jpg
Soal Usulan HMP Pemakzulan Gibran, Bambang Pacul: MPR Kamar Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/320/3253444//rupiah_melemah-8KUS_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.149 per Dolar AS di Tengah HMP Pemakzulan Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement