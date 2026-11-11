Lebih dari 100 Legislator Usulkan HMP Pemakzulan Gibran, Ini Daftarnya

JAKARTA — Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh 120 legislator dari delapan fraksi.

Hal itu diketahui setelah pimpinan DPR RI menggelar rapat bersama perwakilan legislator pengusul HMP di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/11/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dengan didampingi Cucun Ahmad Syamsurijal.

Saan menjelaskan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berjumlah 120 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini, berdasarkan yang ditandatangani ya, berdasarkan yang ditandatangani, adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” ungkap Saan di Gedung DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Adapun 120 anggota yang sudah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, Partai Demokrat 18 anggota, dan Partai Gerindra 11 anggota.

Saan menyampaikan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan HMP pemakzulan Gibran Rakabuming Raka tersebut. Selanjutnya, usulan itu akan dibawa ke forum rapat paripurna untuk diambil keputusan bersama.

"Ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi," ujar Saan.