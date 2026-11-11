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Sejarah Baru Jenderal Bintang 4 Disidang Etik, Kapolri Suyudi Tentukan Susunan Majelis Hakim

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |11:57 WIB
Sejarah Baru Jenderal Bintang 4 Disidang Etik, Kapolri Suyudi Tentukan Susunan Majelis Hakim
Sejarah Baru Jenderal Bintang 4 Disidang Etik/Okezone
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Diketahui, baru pertama kali ini jenderal bintang 4 aktif menjalani sidang etik.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pihaknya bakal menggelar sidang etik terhadap Listyo lantaran masih berstatus anggota Polri aktif dan berpangkat Jenderal.

"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Isir kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11/2026).

Isir menjelaskan sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan lantaran masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri.  “Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir.

Kendati demikian, ia menjamin seluruh terduga pelanggar lainnya akan menjalani sidang etik termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegas Isir.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

 

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