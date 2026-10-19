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Kapolri Temui Panglima TNI, Bahas Tambang Ilegal hingga Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |15:20 WIB
Kapolri Temui Panglima TNI, Bahas Tambang Ilegal hingga Narkoba
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto temui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan kunjungan silaturahmi kepada Panglima Jenderal TNI Agus Subiyanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/10/2026). Pertemuan itu membahas penguatan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan menghadapi berbagai ancaman kejahatan.

Suyudi menegaskan hubungan TNI dan Polri sebagai keluarga besar harus menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi dan kerja sama untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

“Kita ini merupakan keluarga besar yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, soliditas dan sinergi TNI-Polri harus terus dipelihara, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar Suyudi.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri juga menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari pertambangan ilegal dan peredaran narkotika hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan berbagai jalur penyelundupan. Menurutnya, penanganan ancaman tersebut membutuhkan langkah terpadu dan penegakan hukum yang konsisten.

Kapolri secara khusus menyoroti perkembangan modus peredaran narkotika, termasuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape untuk mengedarkan narkotika cair. Ia juga menekankan pentingnya menindak tegas siapa pun yang terlibat atau melindungi jaringan peredaran narkoba, termasuk oknum aparat.

“Peredaran narkotika terus berkembang dengan berbagai modus dan jalur penyelundupan. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kerja sama dalam pemberantasannya. Tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang membekingi kejahatan tersebut,” ujarnya.

Selain narkotika, pemberantasan pertambangan ilegal juga menjadi perhatian melalui pembentukan satgas terpadu TNI-Polri. Upaya tersebut dilakukan untuk menindak aktivitas ilegal sekaligus melindungi kekayaan alam negara.

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