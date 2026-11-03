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Kapolri Suyudi Geser Sejumlah Kapolres, Ini Daftar Lengkapnya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |17:00 WIB
Kapolri Suyudi Geser Sejumlah Kapolres, Ini Daftar Lengkapnya!
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi jabatan Kapolres di wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian rotasi terhadap 264 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) pada November 2026.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi serta pembinaan karier personel Polri,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

“Hal ini juga menjadi upaya penyegaran organisasi untuk memastikan roda kepemimpinan dan pelaksanaan tugas berjalan optimal, seiring dengan perkembangan tantangan tugas Polri yang semakin kompleks," tandasnya.

 

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