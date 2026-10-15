Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi MA, Kapolri Suyudi: Perkuat Penegakan Hukum!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |14:06 WIB
Kunjungi MA, Kapolri Suyudi: Perkuat Penegakan Hukum!
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengunjungi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia di Gedung Balairung MA, Jakarta. Hal itu untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system).

Suyudi mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus koordinasi sebagai pejabat baru untuk memperkuat hubungan antarlembaga penegak hukum dalam pelaksanaan tugas ke depan.

“Ini adalah bentuk koordinasi sekaligus juga silaturahmi sebagai pejabat baru agar kita semua bagian dari criminal justice system ini bisa lebih solid, lebih kuat, dan lebih koordinatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas ke depan,” ujar Suyudi, Kamis (15/10/2026).

Suyudi berharap, penguatan sinergi tersebut dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Indonesia tetap aman dan kondusif.

“Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat, hukum yang berkeadilan bisa terwujud. Situasi masyarakat, kondisi kamtibmas di Indonesia bisa aman, lancar, dan kondusif,”tutup Suyudi.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247733/polri-CkwK_large.jpg
Sejarah Baru! Ada 3 Jenderal Bintang 4 di Tubuh Polri yang Masih Aktif, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247473/polri-OiSt_large.jpg
Kapolri Resmi Lantik Brigjen Aries Syahbudin Jadi Kakorlantas, Promosi Jabatan Bintang 2!   
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247472/polri-9jDc_large.jpg
Kapolri Resmi Lantik 3 Kapolda Baru, Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245952/polri-7rtY_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Adex Yudiswan, Wakapolda Metro yang Tak Makan 2 Hari Cari Pesawat Jatuh di Hutan Latimojong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245837/polri-QU2n_large.jpg
Alasan Kapolri Suyudi Mutasi Besar-besaran Sehari Usai Dilantik Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/337/3245835/polri-5iku_large.jpg
Mutasi Besar-besaran Kapolri Suyudi, 3 Kombes Direktur di Polda Metro Juga Digeser
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement