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Jokowi Blak-blakan Soal Jurusan Kuliahnya di UGM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |10:20 WIB
Jokowi Blak-blakan Soal Jurusan Kuliahnya di UGM
Jokowi di persidangan ijazah palsu di PN Jaktim (foto: Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, ia mengatakan belum ada pembagian jurusan saat dirinya pertama kali masuk Fakultas Kehutanan UGM.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat bersaksi dalam perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Mulanya, Jokowi menjelaskan riwayat pendidikannya mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP 1, SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia," ucap Jokowi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian bertanya mengenai jurusan, yang diambil Jokowi saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.

"Yang Mulia, jadi di Fakultas Kehutanan itu sejak saya masuk tidak ada yang namanya jurusan, tidak ada. Tetapi kami para mahasiswa itu diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan," jawab Jokowi.

 

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