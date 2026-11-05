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Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, 6.770 TNI-Polri Disiagakan di PN Jaktim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |09:43 WIB
Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, 6.770 TNI-Polri Disiagakan di PN Jaktim
Pengamanan di PN Jaktim saat Jokowi bersaksi di sidang Roy Suryo (Foto: Isra T/Okezone)
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hadir menjadi saksi dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) hari ini. Sebanyak 6.770 personel TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan PN Jaktim.

"Saat ini, kita pengamanan seluruhnya jumlahnya sebanyak 6.770 personel. Terdiri dari TNI sebanyak 1.200 dan untuk Polri sebanyak 5.570," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal, Kamis (5/11/2026).

Alfian menyebutkan pengamanan dilakukan dalam tiga ring. Ia mengatakan, penjagaan tersebut dilakukan dengan harapan persidangan dapat berjalan tertib dan kondusif.

"Selanjutnya untuk di ring dua, ini kita siapkan empat sektor. Empat sektor ini yang bisa masuk ke ring dua adalah sejumlah 200. 200 ini terdiri dari pendukung 100 dari Projo, 100 dari Bapak Roy Suryo maupun Ibu Tifa," ujarnya.

"Setelah itu, untuk masuk ke sidang utama, ini kita berikan sebanyak 80 pendukung. Kita bagi dua, yaitu 40 dari pendukung Projo dan 40 orang dari pendukung Bapak Roy Suryo maupun Ibu Tifa," sambung dia.

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