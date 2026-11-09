Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar 10 Mantan Kapolri Dipanggil Prabowo di Tengah Isu Penyadapan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |06:19 WIB
Daftar 10 Mantan Kapolri Dipanggil Prabowo di Tengah Isu Penyadapan
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan Kapolri ke Hambalang, Bogor (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima 10 eks Kapolri di Hambalang, Jawa Barat (Jabar), Minggu (8/11/2026). Mereka yang dipanggil mulai dari Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi hingga Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

"Pertemuan ini merupakan silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode," sebagaimana informasi yang dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 

Berikut daftar 10 eks Kapolri yang diterima di Hambalang:

1. Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi (29 Juni 1998–3 Januari 2000).

2. Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo (4 Januari–22 September 2000).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252871/polri-8pt3_large.jpg
Daftar Lengkap 10 Eks Kapolri Dipanggil Prabowo di Hambalang: Ada Tito Karnavian, Idham Azis Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/08/337/3252853/prabowo_subianto-tp3K_large.jpg
Presiden Prabowo Kumpulkan 10 Eks Kapolri di Hambalang, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252021/kapolri-g82l_large.jpg
Prabowo ke Kapolri soal Kasus Listyo Sigit Cs: Jangan Ada yang Ditutupi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252007/ksp-GqHo_large.jpg
Listyo Sigit Dicopot, Letjen Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/337/3251929/yusril-QWzI_large.jpg
Yusril: Presiden Prabowo Tahu Jadi Korban Penyadapan Jenderal Listyo Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/337/3251216/prabowo_subianto-ja9m_large.jpg
Prabowo: Mereka yang Malas Belajar Sejarah Akan Dihukum Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement