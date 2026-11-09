Daftar 10 Mantan Kapolri Dipanggil Prabowo di Tengah Isu Penyadapan

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah mantan Kapolri ke Hambalang, Bogor (Foto: Ist)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima 10 eks Kapolri di Hambalang, Jawa Barat (Jabar), Minggu (8/11/2026). Mereka yang dipanggil mulai dari Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi hingga Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

"Pertemuan ini merupakan silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode," sebagaimana informasi yang dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Berikut daftar 10 eks Kapolri yang diterima di Hambalang:

1. Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi (29 Juni 1998–3 Januari 2000).

2. Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo (4 Januari–22 September 2000).