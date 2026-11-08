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Daftar Lengkap 10 Eks Kapolri yang Dikumpulkan Prabowo di Hambalang, Ada Tito Karnavian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |20:23 WIB
Daftar Lengkap 10 Eks Kapolri yang Dikumpulkan Prabowo di Hambalang, Ada Tito Karnavian
Presiden Prabowo Subianto kumpulkan eks Kapolri di Hambalang, Jawa Barat (Foto: Ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Jawa Barat (Jabar), Minggu (8/11/2026). Salah satunya adalah Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Berdasarkan keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, berikut daftar 10 mantan Kapolri yang diterima Presiden Prabowo di Hambalang:

1. Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi;
2. Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo;
3. Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro;
4. Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar;
5. Jenderal Pol (Purn) Sutanto;
6. Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri;
7. Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo;
8. Jenderal Pol (Purn) Sutarman;
9. Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti; dan
10. Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

"Pertemuan ini merupakan silaturahmi antara Presiden dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode," demikian keterangan yang dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Presiden Prabowo menyambut kedatangan para tokoh tersebut dengan berjabat tangan saat memasuki ruang pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang tengah terjadi. Pertemuan ini juga menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan.

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