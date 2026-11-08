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Viral Mendagri Tito Karnavian dan Eks Kapolri Idham Azis Dikabarkan Ditangkap, Bareskrim Buka Suara!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |10:08 WIB
Viral Mendagri Tito Karnavian dan Eks Kapolri Idham Azis Dikabarkan Ditangkap, Bareskrim Buka Suara!
Mendagri Tito Karnavian dan Eks Kapolri Idham Azis/Antara
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JAKARTA - Viral di media sosial yang menyebut bahwa Mendagri Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis ditangkap dan jadi tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi kabar yang beredar di media sosial tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dengan tegas menyatakan bahwa informasi itu tidak benar.

“Infonya tidak benar,” kata Komjen Asep Safrudin saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).

Sekadar informasi, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Ketiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi, ia tak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

 

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