Istana Tak Tahu Motif Listyo Cs Sadap Prabowo: Kita Juga Bertanya-tanya

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum tahu motif di balik tindakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto.

“Kita juga bertanya-tanya tadi sebagaimana yang teman-teman media tanyakan, ini tujuannya untuk apa,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Karena itu, Istana masih menunggu proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat kepolisian. Istana juga belum mendapatkan informasi lebih rinci mengenai siapa aktor intelektual di balik tindakan penyadapan ilegal tersebut.

“Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian. Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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