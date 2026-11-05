Breaking News! Jokowi Akhirnya Tunjukkan Ijazah di Persidangan

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menunjukan ijazah di persidangan kasus dugaan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Ijazah yang ditunjukkan dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi S-1. Saat bersaksi juga menjelaskan daftar riwayat pendidikan mulai dari SD hingga kuliah.

"Jadi dimulai dari SD, SD saya di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta. Kemudian SMP di SMP 1, SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Kemudian SMA di SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia," ucap Jokowi.

Lantas, JPU pun bertanya jurusan yang diambil Jokowi saat menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. "Yang Mulia, jadi di Fakultas Kehutanan itu sejak saya masuk tidak ada yang namanya jurusan, tidak ada. Tetapi kami para mahasiswa itu diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan," jawab Jokowi.

(Arief Setyadi )

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