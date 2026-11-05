Jokowi Temui Ratusan Pendukung di PN Jaktim, Teriakan Namanya Menggema

JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat menemui para pendukungnya di sela persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Jokowi terlihat keluar dari PN Jakarta Timur untuk menemui pendukungnya sekitar pukul 12.39 WIB. Kehadirannya langsung menarik perhatian ratusan pendukung yang tengah menantinya di luar gedung pengadilan.

Mereka terpantau langsung mengerumuninya begitu Jokowi keluar dari gerbang. Sebelum Jokowi muncul, ratusan pendukungnya yang kompak mengenakan pakaian berwarna putih tampak bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang diparkir berjejer hingga menyerupai panggung.

Massa kemudian bergantian meneriakkan nama Jokowi saat melihat sosoknya dari kejauhan. Jokowi menemui para pendukungnya selama beberapa menit. Setelah itu, ia kembali masuk ke area pengadilan untuk melanjutkan persidangan yang sebelumnya sempat diskors.

Persidangan kembali berlangsung sekira pukul 13.00 WIB. Selain Jokowi, putra bungsunya yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, sempat terlihat keluar dari area PN Jakarta Timur.

Sebelumnya, Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Jokowi datang didampingi Kaesang dan putrinya, Kahiyang Ayu.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.