Lalin Sekitar PN Jaktim Macet Parah Imbas Jokowi Hadir di Sidang Roy Suryo

JAKARTA – Arus lalu lintas di sekitar Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur macet parah pada Kamis (5/11/2026). Kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Dr. Sumarno, yakni dari arah Terminal Pulo Gebang menuju Stasiun Klender Baru.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 11.15 WIB, kendaraan tampak mengular di kedua arah jalan tersebut. Meski terjadi kepadatan, tidak ada penutupan ruas jalan di sekitar PN Jakarta Timur.

Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat memperlambat laju kendaraannya dan sempat berhenti untuk mengabadikan momen keramaian di sekitar pengadilan menggunakan gawainya.

Kepadatan ini terjadi di tengah ramainya massa pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang memadati sejumlah titik di PN Jakarta Timur. Massa terlihat berkumpul di sekitar gerbang masuk dan keluar pengadilan.

Sementara itu, sejumlah personel Brimob tampak berjajar di pinggir jalan untuk melakukan pengamanan. Petugas bersiaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran aktivitas masyarakat.

(Arief Setyadi )

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