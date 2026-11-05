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Jokowi Akui Nama Kecilnya Mulyono di Sidang Roy Suryo

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |14:28 WIB
Jokowi Akui Nama Kecilnya Mulyono di Sidang Roy Suryo
Jokowi saat bersaksi di sidang Roy Suryo (Foto: Isra T/Okezone)
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JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui nama kecilnya adalah Mulyono. Hal itu diungkapkan saat menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Refly Harun, mengenai nama lain Jokowi dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

"Pertanyaan pertama yang ringan dulu. Eh, kami mendengar beberapa nama dari Saudara, ya. Barangkali untuk kejelasan, selain Joko Widodo, apakah Saudara saksi punya nama lain? Mulyono, ada yang bilang Purwoko, atau Jack ketika KKN?" tanya Refly.

Merespons pertanyaan tersebut, Jokowi menegaskan tidak memiliki nama lain. Namun, ia mengakui bahwa Mulyono merupakan nama kecilnya.

"Eh, tidak ada. Tapi memang Mulyono adalah nama kecil saya," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Refly bertanya kepada Jokowi apakah dirinya pernah menunjukkan ijazah secara langsung kepada Roy Suryo untuk membuktikan keasliannya.

"Tidak, Yang Mulia, karena dimulai dari tuduhan. Mestinya, yang menuduh itu yang membuktikan," kata Jokowi.

(Arief Setyadi )

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