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Usut Dugaan Makar, Kepala Bakom: Penangkapan Jenderal Pembangkang Tegaskan Tidak Ada Lagi Kebal Aturan!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |07:31 WIB
Usut Dugaan Makar, Kepala Bakom: Penangkapan Jenderal Pembangkang Tegaskan Tidak Ada Lagi Kebal Aturan!
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan
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JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membuktikan hukum tegak untuk siapa pun.  Menurutnya, Jika dulu hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kini Presiden merombak paradigma itu.

“Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).

Dari pengungkapan kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Syahganda, Presiden ingin mengingatkan seluruh pejabat dan birokrat bahwa seluruh fasilitas yang mereka nikmati berasal dari rakyat.

Kepada para petani dan nelayan, lanjutnya, Presiden Prabowo pun ingin menyampaikan bahwa merekalah pahlawan bangsa karena tak pernah berhenti memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat.

Syahganda mengatakan dibangunnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Selanjutnya, Sekolah Rakyat, program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bukti komitmen Presiden Prabowo yang senantiasa berpihak kepada rakyat.

Di sektor pertanian, Presiden juga memangkas ratusan aturan berbelit. Dulu aturan untuk mendapat pupuk bersubsidi dibuat sulit, sekarang dipangkas habis.

 

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